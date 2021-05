Pläne in Lintorf : Gemeinde plant die Pfingst-Feiertage

Lintorf Familien und alle Interessierten sind eingeladen, selbstständig den Pfingstweg zu gehen und miteinander zu beten, die biblische Erzählung von Pfingsten zu hören und mehr. Bilder vom Pfingstweg können eingesandt werden.

Mit einem Stift, einigen Buntstiften, Handy oder Digitalkamera, einem kleinen Imbiss und eventuell einer Picknickdecke im Gepäck geht es am Jugendzentrum Manege an der Jahnstraße los. Von dort geht es mithilfe der Wegbeschreibung im Heft auf einem Rundweg durch Ratingen-Lintorf. Die einzelnen Stationen lassen verschiedene Aspekte des Pfingstfestes lebendig werden, von „Wind“, über „Atem“ bis hin zu „Geburtstag“. Es wird gemeinsam geredet und gebetet, aber auch Kreativität gefordert. Denn an einer Station gilt es, einen Geburtstagsgruß an die Kirche zu schreiben, der dann in einen speziellen Briefkasten in der St. Anna Kirche (Station Nr. 5) eingeworfen wird. Hier können auch Fürbitten in einem Notizheft hinterlegt werden. Außerdem wartet eine kleine Überraschung auf die Kinder. Eine Station weiter, an der Drupnas, wird als Erinnerung an Pfingsten und den Heiligen Geist zu einem Fotoshooting eingeladen. Die Teilnehmer können mit einem Foto dokumentieren, wie sie Wind, Kraft und Energie erleben und festhalten können. Wer möchte, kann dieses Foto einreichen. „Wir überlegen, die Fotos und Karten auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen und vielleicht auch eine Collage in der Kirche auszustellen, selbstverständlich nur, wenn die Einsender uns auch eine entsprechende Erlaubnis dafür erteilt haben“, sagte Lammerse.