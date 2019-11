Umwelt : Ice Aliens räumen am Grünen See auf

Ice Aliens räumen am Grünen See auf

Die Clean Up-Initiative war bereits mehrfach unterwegs, wie hier am Grünen See. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Verein kooperiert mit „Ratingen.nachhaltig“.

(RP) Die nächste Clean-Up-Aktion am Grünen See ist am kommenden Sonntag, 17. November. Diesmal sind die Ice Aliens als Partner dabei, alle sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Initiator ist das lokale Netzwerk „Ratingen nachhaltig“, das sich in Ratingen für eine nachhaltige Entwicklung engagiert und einbringt. Dazu gehören auch die sogenannten CleanUp Aktionen, während derer an verschiedensten Stellen im Stadtgebiet Müll gesammelt wird. Die Ice Aliens freuen sich über eine gemeinsame Aktion, die sie tatkräftig unterstützen werden.