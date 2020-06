Die Gebühren werden fällig : Hundesteuer: Kontrollen im ganzen Stadtgebiet

Hat der Hund keine Marke, kann es für den Besitzer teuer werden. Foto: dpa

Am 1. Juli wird die Hundesteuer fällig. Daran erinnert die Stadt Ratingen. Gleichzeitig kündigt sie Kontrollen an. Die finden auch am Abend und an den Wochenenden statt. Auch auf die Anleinpflicht wird geachtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Hundebesitzer aufgepasst: Am 1. Juli wird die Hundesteuer für das laufende Jahr fällig. Sofern kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, bittet die Verwaltung um rechtzeitige Überweisung unter Angabe des Kassenkontos. Der zu entrichtende Betrag ergibt sich aus dem Jahresbescheid vom 17. Januar 2020 beziehungsweise aus einem eventuell später ergangenen Bescheid.

Um Mahnungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollte auf pünktliche Zahlung geachtet werden. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung auf die Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens hin. Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats wird die Steuer frühestens zum Fälligkeitstermin abgebucht. Außerdem wird immer der richtige Betrag gezahlt, auch wenn sich die Höhe der Abgaben ändert. Einer Abbuchung kann zudem innerhalb von acht Wochen ohne Angabe von Gründen widersprochen werden. Das Geldinstitut wird dann eine Wiedergutschrift durchführen. Ein Formular für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats steht auf der städtischen Homepage (www.ratingen.de) als pdf-Datei zur Verfügung und kann bei Bedarf ausgedruckt werden.