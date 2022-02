Heiligenhauser Rat bringt Pläne auf den Weg : Hundeauslauf kommt an die Bertha-Benz-Allee

Heiligenhaus Die eingezäunte Hundeauslauffläche und der daran angrenzende Tierfriedhof sollen kommen. Der Rat entschied sich jeweils einstimmig für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Modelle.

Die Fläche wird damit für gleich drei Nutzergruppen vorbereitet: Während im vorderen, zur Straße gewandten Teil der THW-Ortsverband seine neue Heimat errichten will, wird der hintere Teil zur Hundeauslauffläche, 2650 Quadratmeter sollen die Vierbeiner zum Toben, Spielen und Entdecken einladen: Die Verwaltung ist nun einstimmig beauftragt, eine Hundeauslaufwiese auf der Fläche herzurichten. „Die Einfriedung soll durch einen zweireihigen Wildfangzaun, in dessen Mitte eine Benjeshecke angelegt wird, erfolgen.“ Dazwischen wird der Tierfriedhof realisiert. Der Arbeitsauftrag an die Stadtverwaltung: das beschriebene Konzept eines Tierfriedhofes mit einer Urnenbestattung im Wiesenfeld und Stele auf der im vorliegenden Plan gekennzeichneten Fläche umzusetzen. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, die damit verbundenen Kosten zu ermitteln sowie eine Gebührensatzung zu erstellen. Bereits in der Januar-Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz gab es aus den Reihen der Ausschussmitglieder Lob für die Pläne. So betonte Wahl-Fraktionschef Stefan Okon, dass sowohl die geplante Gestaltung als auch der Standort der Hundeauslaufwiese sehr zufriedenstellend seien. In der Gebührensatzung für den Tierfriedhof setzt ist FDP-Fraktionschef Volker Ebel der Auffassung, dass die Kosten niedrig ausfallen werden, so dass auch jeder Tierhalter finanziell in der Lage sein könne, von dem Tierfriedhof Gebrauch zu machen. Auf Nachfrage vom Bündnisgrünen Thomas Pischke ist auch klar, dass der Tierfriedhof nicht nur für „bestimmte Tiere“ vorgesehen sein wird. Es soll diesbezüglich keine Beschränkungen geben, sagt der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein.