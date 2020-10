Welthospiztag : Hospizverein gibt letzten Stunden Würde

Info

1995 gründete eine Gruppe engagierter Ratinger die Hospizbewegung als gemeinnützigen Verein mit dem Ziel, die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu verbessern. Die ökumenisch geprägte Initiative bot sich auch als Ansprechpartner für ortsansässige Krankenhäuser und Altenheime an und nahm 1996 mit 30 ausgebildeten Hospizhelfern die ambulante Arbeit auf, geleitet von einer hauptamtlichen Koordinatorin. Seither begleitet die Hospizbewegung Ratingen schwerkranke Menschen aller Altersgruppen und deren Angehörige in Zeiten der Krankheit, des Sterbens und der Trauer zuhause, im Krankenhaus oder Pflegeheim, unabhängig von religiöser Zugehörigkeit und kostenlos.

Der Welthospiztag, der die Aufmerksamkeit für hospizliche und palliative Belange auf internationaler Ebene erhöhen will, findet jährlich am zweiten Samstag im Oktober statt. Den Deutschen Hospiztag hatte der Deutsche Hospiz- und Palliativverband im Jahre 2000 ins Leben gerufen. Er wird heute jährlich am 14. Oktober begangen.