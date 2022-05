Nördlicher Kreis Mettmann : Neues Hospiz für Niederberg: Würdig leben bis zum Schluss

Kreis Mettmann Der Tod ist Teil des Lebens. Dennoch fällt dieser Lebensabschnitt nicht leicht – weder den Sterbenden noch den Angehörigen. Der Abschied vom Leben muss aber nicht nur schrecklich sein.

„Es ist ein Haus voller Leben und Lachen. Es ist tatsächlich leben bis zum Schluss“, beschreibt die Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin Regina Schnetzer. Sie stellte das Haus im Wülfrather Sozialausschuss vor. Denn, obwohl das stationäre Hospiz in Velbert gebaut wurde, ist es Anlaufstelle für alle Menschen im Kreis Mettmann und sogar darüber hinaus, zum Beispiel aus Wuppertal. „Wir hatten vom ersten Tag an eine Warteliste. Es gibt zu wenig Angebote, und es ist zu viel Bedarf da“, erklärt sie. Bisher gab es als einzige stationäre Einrichtung dieser Art im Kreis das Franziskus-Hospiz Hochdahl in Erkrath. Personal zu finden, sei nicht schwer gewesen. „Wir haben viele Mitarbeiter aus den Pflegeberufen oder Altenheime, die die Menschen bis zum Schluss begleiten wollen. Das ist für ganz viele eine Herzensangelegenheit“, betont sie. Gearbeitet wird im Bezugspflegesystem, also eine Eins-zu-Eins-Situation.