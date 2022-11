Heiligenhaus : Hoppeditz ist wieder wach wie eh und je

Heiligenhaus Die Heljens Jecken und ihre Fans starten in eine Session voller Pläne und neuer Perspektiven. Den Anfang machte der Hoppeditz auf dem Rathausplatz.

(köh) Was in der Nachbarstadt Ratingen seit urlanger Zeit zum festen Jahresprogramm gehört, hat in Heiligenhaus vergleichsweise wenig Tradition. Wohl aber fanden sich hier nach Gründung des Karnevalsvereins „Heljens Jecken“ reichlich Fans, die das närrische Jahresprogramm gern auch in der Stadt selber genießen wollten und wollen, statt auf Ausflüge in die Region setzen zu müssen. Oder sich mit dem schon lange hübsch organisierten Rathaussturm am Altweibertag zu begnügen.