Sessionsauftakt in Heiligenhaus : Hoppeditz bekommt am 11.11. sein eigenes Jecken-Lied

Beim Hoppeditz-Erwachen auf dem Rathausplatz soll es so bunt zugehen wie in früheren Jahren. Aber es gelten Sonderregeln. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Ein Auftakt mit Hoppeditz, eigenem Lied und eigener Garde, so planen die Heljens Jecken für den Donnerstag. Dazu kommen die coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen.

Los geht es am Donnerstag, 11.11., „ganz langsam gegen 16 Uhr auf dem Rathausplatz“. Für 17 Uhr ist eine kleine Hoppeditz-Rede vorgesehen und weitere Wortbeiträge zum Einstieg in die närrische Session. Dann kommt der erste Coup der Jecken: „Wir werden unsere neue Tanzgarde präsentieren. Das sind sechs Mädels, die sich in Coronazeiten zusammengefunden haben“, sagt Düllmann. Dass sie praktisch nur per Videokonferenzen trainieren konnten, erwähnt er am Rande.