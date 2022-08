Homberger Aktion : 20. Dreck-weg-Tag in Homberg

Beim Dreck-weg-Tag machen auch viele Kinder mit. Foto: Fries, Stefan (frs)

Homberg Aktion am 17. September: Bürger wollen ihr Dorf sauber halten. Ausgangspunkt wird wie in der Vergangenheit die Christian-Morgenstern-Schule in der Ulmenstraße sein. Ab 10 Uhr geht es los: Alle Helfer werden mit Warnwesten, Handschuhen, Greifern und Müllsäcken ausgestattet, die von der Stadt Ratingen zur Verfügung gestellt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(kle) Es geht wieder los. Am Samstag, 17. September, findet von 10 bis 14 Uhr der nunmehr 20. Homberger Dreck-weg-Tag statt. Alle Homberger Bürger sind herzlich eingeladen, an diesem Tag mitzuhelfen. Treffpunkt ist die Christian-Morgenstern-Schule. Damit ist der Homberger Dreck-weg-Tag zum ersten Mal Teil der Aktion „World Cleanup Day“, an der sich im vergangenen Jahr 14 Millionen Menschen aus 191 Ländern beteiligt und 53.000 Tonnen Müll aus der Natur entfernt haben.

Ausgangspunkt wird wie in der Vergangenheit die Christian-Morgenstern-Schule in der Ulmenstraße sein. Ab 10 Uhr geht es los: Alle Helfer werden mit Warnwesten, Handschuhen, Greifern und Müllsäcken ausgestattet, die von der Stadt Ratingen zur Verfügung gestellt werden.

Jedes Helferteam erhält einen vorbereiteten Stadtplan, aus dem ersichtlich wird, in welchem Bereich gesammelt werden soll und wo dann die Müllsäcke abgestellt werden können. An der Christian-Morgenstern-Schule können sich die fleißigen Sammler anschließend (bei Bedarf natürlich auch zwischendurch) kostenlos stärken. Es gibt Grillwürstchen, kalte Getränke sowie Kaffee und Kuchen.