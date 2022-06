Schützenfest in Homberg : Homberger Wiesnasen suchen neue Majestäten

Schützenfest in Homberg

Ratingen Der Homberger Schützenverein Die Wiesnasen feiert am kommenden Wochenende gemeinsam mit den Bürgern sein 23. Schützenfest.

() Seit 1997 besteht der Verein und darf in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiern. Vereinschefin und Schützenkönigin hatte eine ungewöhnlich lange Amtszeit. Coronabedingt konnten die Schützen in den vergangenen zwei Jahren kein Schützenfest feiern und auch keine neuen Majestäten ausschießen. Das soll sich am Wochenende ändern.