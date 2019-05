Vortrag : Eastborne wird in englischer Sprache vorgestellt

Homberg Eastbourne ist ein Seebad am Ärmelkanal in Südengland und die wohl sonnigste Stadt Englands.

(RP) Über Eastbourne referiert Hans Peter Münster am Mittwoch, 8. Mai 2019, 19 Uhr, im Homberger Treff, Herrnhuter Straße 4. Dieser Vortrag, der mit farbenreichen Bildern untermalt wird, wird in englischer Sprache gehalten. Eastbourne ist ein Seebad am Ärmelkanal in Südengland und die wohl sonnigste Stadt Englands. Jeden Sommer kommen Touristen und Sprachschüler in diese Stadt und genießen die entspannte Atmosphäre, die sauberen Straßen und die ikonische Promenade mit dem charakteristischen Wellenschlag der See.