Ratingen : Homberger Straße wird ab 15. Juli saniert

Im Sommer wird das Teilstück zwischen der Edeka-Ausfahrt und dem Haus Nummer 58 erneuert. Es ist eine weitere von vielen Maßnahmen.

(RP) Ferienzeit ist Baustellenzeit. Unter Hochdruck wird zwischen Mitte Juli und Ende August das städtische Programm zur Fahrbahndeckensanierung fortgesetzt. „Wir haben ganz bewusst die kompliziertesten Maßnahmen in diese verkehrsarme Zeit gelegt“, sagt Baudezernent Jochen Kral. Den Anfang macht die Homberger Straße: Vom 15. bis 21. Juli wird das Teilstück zwischen der Edeka-Ausfahrt und dem Haus Nr. 58 (hinter der Einmündung der Straße Am Waldfriedhof) saniert.

Wie bei den meisten Maßnahmen des diesjährigen Sanierungspakets wird auch an der Homberger Straße unter Vollsperrung gearbeitet. Anlieger können den Baustellenbereich aber von 17 bis 7 Uhr befahren. In diesem Zeitraum kann dort auch geparkt werden, wenn auch natürlich mit leichten Einschränkungen wegen der Baustelle.

Sanierung: Es ist ein großes Programm. In den nächsten Monaten werden 21 Straßen neu asphaltiert, darunter mehrere Hauptverkehrsstraßen. Den Anfang machte bereits im März die Fliednerstraße in Ratingen Süd.

Auf diese Weise können die Arbeiten deutlich schneller erledigt werden. So ist selbst für diese lange Fahrbahnstrecke nur eine Woche eingeplant. Der Zeitplan ist allerdings sehr straff, die Straßenbauer werden voraussichtlich das gesamte Wochenende durcharbeiten müssen. Daher gilt am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, dieselbe Regelung wie an den Werktagen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst können in Notfalleinsätzen natürlich jederzeit auch den Baustellenbereich befahren.

Aus einer Reihe von Gründen können diese Strecken nicht als Umleitungen ausgeschildert werden. Autobahnen dürfen von Traktoren und Mopeds nicht befahren werden, fallen also als offizielle Umleitungen grundsätzlich aus. Und die L239 nach Mettmann sowie die Angerbrücke an der Hofermühle sind für den Schwerlastverkehr gesperrt, kommen daher auch nicht als allgemeine Umleitungen in Frage. Zudem baut der Landesbetrieb Straßen NRW selbst an der Brücke in Hofermühle, weshalb es dort am Wochenende 20./21. Juli zu einer Vollsperrung kommt.