Ratingen : Homberger sammeln eine Tonne Müll

Am Dreck-weg-Tag beteiligten sich rund 150 Bürger. Vor allem Familien machten sich auf den Weg.

Das Wetter meinte es gut mit den Hombergern: es blieb trocken und zwischendurch war sogar die Sonne zu sehen – beste Voraussetzungen also für die etwa 150 Homberger. Vor allem Familien mit Kindern im Grundschul- und Kindergartenalter umringten den Tisch auf dem Schulhof der Christian-Morgenstern-Schule, an dem die Sammelbezirke ausgesucht werden konnten. Mit von der Partie waren auch jede Menge Helfer, die schon seit vielen Jahren an der Müllsammelaktion teilnehmen, darunter die Mitglieder der Kreisjägerschaft, des TuS Hombergs und der Pfadfinder. Der Bezirkspolizeibeamte Peter Kohl sicherte die Sammler an Gefahrenpunkten.

Aktion Schon beim „Ratinger Frühjahrsputz“ im Februar dieses Jahres haben Schüler sowie die Bürger an zwei Tagen in Ratingen insgesamt rund 5,3 Tonnen Müll gesammelt.

Ausgestattet mit Handschuhen, Müllbeuteln, Warnwesten und Greifern machten sich die Teams daran, das Stadtgebiet und die Wege rund um Homberg zu säubern. Die Helfer erfuhren dabei jede Menge Zuspruch: vom Daumen-hoch Symbol im Vorbeifahren, über ein zugerufenes Dankeschön bis hin zu fünf Euro Taschengeld. Auffällig war, dass der Müll innerhalb des Dorfes weiter zurückgegangen ist, dafür aber wiederum einige illegale Müllkippen außerhalb gefunden wurden wie beispielsweise am Nottberg. Zu den sperrmüllartigen Fundstücken zählten Kühlschrank, Gasflasche, Autobatterie, Gartenstuhl, Autoreifen und jede Menge Altholz. Unschön ist das erhöhte Abfallvorkommen an den Plätzen, an denen regelmäßig Lkw parken, zum Beispiel entlang der Straße Am Rosenbaum oder auf dem Lkw-Parkplatz in Oberheide.