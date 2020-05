Auszeichnung der UN : Homberger kämpft gegen den Bärenklau

Axel Zweck fasst die Pflanze nur mit Handschuhen an. Foto: RP/Privat

Für sein Engagement ist Axel Zweck nun mit dem Umweltpreis der Vereinten Nationen ausgezeichnet worden. Er und ein kleiner Kreis von Unterstützern graben die Pflanzen aus, um eine weitere Vermehrung zu verhindern.

Große Ehre für Homberger: Weil sich Dr. Dr. Axel Zweck für den Erhalt der biologischen Vielfalt in seinem Stadtteil einsetzt, hat er nun den Umweltpreis der Vereinten Nationen (UN) erhalten.

Der 60-Jährige ist für sein Projekt „Homberg gegen Herkules“ ausgezeichnet worden. In der im Jahr 2016 von ihm gegründeten Initiative geht es im Kern darum, die Ausbreitung der schädlichen Pflanze Riesenbärenklau, im Volksmund auch Herkules tituliert, in Ratingen-Homberg zu verhindern und sie möglichst ganz zu beseitigen. „Diese Pflanze ist gleich in mehrfacher Hinsicht schädlich. Dort, wo sie sich durchgesetzt hat, wächst nichts mehr anderes.“ Biodiversität werde somit verhindert. „Das wollen wir aber unbedingt verhindern und haben das Projekt vor mehr als vier Jahren gestartet. Dieses Engagement wurde nun honoriert“, sagt Zweck, der sich eigentlich als Soziologe und Biochemiker mit Zukunftsthemen wissenschaftlich befasst.