Ratinger Gefahrenstelle : Warten auf die Linksabbiegespur

Homberg Die Gefahr ist erkannt, doch so schnell wird es keine baulichen Veränderungen geben. Deshalb sollen größere Schilder auf die Gefahrenstelle auf der Brachter Straße hinweisen. Aus Sicht der Politik ist klar: Es muss gehandelt werden.

Vorsicht Unfallgefahr: In der Vergangenheit war es an der Einmündung Brachter Straße/Altenbrachtweg wiederholt zu schweren Unfällen beim Abbiegen gekommen.

Anwohnerklagen Schon im Jahr 2019 hatten Anwohner des Altenbrachtwegs beklagt, dass der sogennannte Wirtschaftsweg von Autofahrern zunehmend als Schleichweg zur Umfahrung des Staus auf der L422 missbraucht werde, wodurch es auf der für so viel Verkehr ungeeigneten Straße immer wieder zu gefährlichen Situationen komme.

Im Mai dann die erneute Diskussion in den politischen Gremien in Ratingen. „Der schwere Unfall am 21. Mai 2022 zeigt erneut, dass der Altenbrachtweg kein zu vernachlässigender Wirtschaftsweg für Anlieger ist“, sagte damals Hermann Pöhling, grünes Mitglied im Bezirksausschuss Homberg. „Sowohl das Bauerncafé als auch Verkaufsstellen für saisonale landwirtschaftliche Produkte führen zu häufigem Linksabbiegen.“