Ratingen : Homberg: Meiersberger Straße wird saniert

Die Fahrbahndecke auf der L422 (Meiersberger Straße) wird zwischen den Einmündungen Steinhausener Straße und Am Rosenbaum saniert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen (RP/kle) Die Arbeiten in Homberg kommen in die nächste Phase. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein erneuert von Freitag (27.9), 20 Uhr, bis Montag (30.9), 5 Uhr, die Fahrbahndecke auf der L422 (Meiersberger Straße) zwischen den Einmündungen Steinhausener Straße und Am Rosenbaum.

In diesem Bereich ist die L422 (Meiersberger Straße) voll gesperrt. Die Verbindung „Steinhausener Straße“ von und nach Ratingen und die Verbindung „Am Rosenbaum“ von und nach Wülfrath bleiben offen. Der Durchgangsverkehr wird großräumig über Hösel und Heiligenhaus umgeleitet.

Während der Bauarbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich zu umfahren. Witterungsbedingt können sich Änderungen im Bauablauf ergeben.

Hauptziel der Gesamtmaßnahme in Homberg ist es, durch moderne Steuerungstechnik in den neuen Ampelanlagen den Verkehrsfluss auf der L 422 zu optimieren und somit das Risiko von Staus in Homberg zu verringern. Ganz werden sie sich angesichts der sehr hohen Verkehrsbelastung bis zur endgültigen Fertigstellung der A44 nicht verhindern lassen. „Wir wollen aber nichts unversucht lassen“, sagte Bürgermeister Klaus Pesch bei einem früheren Termin.

Die neue kamera-basierte Technik, die eine besonders präzise Verkehrssteuerung ermöglicht, wird mit Mitteln aus einem Programm zur Digitalisierung von Lichtsignalanlagen finanziert, das die Landesregierung auf den Weg gebracht hat. Bund (ein Viertel) und Land (drei Viertel) investieren rund eine Million Euro in die Homberger Baumaßnahme.