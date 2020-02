Für Grundschüler : Ex-Gemeindezentrum ist umgebaut

Ratingen 65 Kinder der Christian-Morgenstern-Schule haben ein Zwischenquartier.

(RP/köh) In wenigen Wochen hat das Amt für Gebäudemanagement das ehemalige katholische Gemeindezentrum zur Offenen Ganztagsschule umgebaut. 65 Kinder der Christian-Morgenstern-Schule haben dort ein schönes Zwischenquartier erhalten, bis ihre eigentlichen OGS-Räume in der Schule renoviert sind. Davon überzeugte sich Bürgermeister Klaus Pesch bei einem Besuch an der Herrnhuter Straße.

Wegen eines massiven Wasserschadens waren die Räume der OGS im Schulgebäude Ende letzten Jahres längerfristig unbenutzbar geworden. Nachdem sich Bürgermeister Pesch ein Bild von der prekären Situation vor Ort gemacht hatte, entschied er, die in der Nähe liegenden und seinerzeit leer stehenden Räume des ehemaligen katholischen Gemeindezentrums kurzfristig umzubauen und der Offenen Ganztagsschule zur Verfügung zu stellen. Schon Mitte Januar konnten die 65 Kinder in die renovierten Räume umziehen. Als katholisches Gemeindezentrum hat das Gebäude schon seit Jahren ausgedient. Die Stadt hat die Immobilie übernommen, zwischenzeitlich diente sie als Unterkunft für Flüchtlinge, danach stand sie lange leer. Sie war dringend renovierungsbedürftig, da jedoch die künftige Nutzung unklar war, wurde zunächst keine bauliche Investition in Angriff genommen. Die Kinder des offenen Ganztags an der Homberger Grundschule brauchten eine vernünftige Lösung, da sich abzeichnete, dass sich die Arbeiten zur Beseitigung des kapitalen Wasserschadens über Monate ziehen würden. Den Rest des Schuljahres werden 65 Kinder nun an der Herrnhuter Straße 8 betreut. „Wir sind sehr froh, dass wir diese tolle Zwischenlösung gefunden haben“, sagte die OGS-Leiterin Maria Bassek. Dafür wurden die Sanitäranlagen erneuert, ebenso die Elektroverteilung, die Wände wurden gestrichen und Akustik-Decken eingezogen. Bei der Gelegenheit erhielt dann auch gleich die erste Etage des benachbarten Bürgertreffs Homberg schallschluckende Decken.