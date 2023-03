Auf Ratinger Stadtgebiet Verfolgungsjagd: Fahrer wird schwer verletzt

(RP/kle) In der Nacht zum wollte sich ein 50-jähriger Krefelder mit seinem Mercedes AMG einer Polizeikontrolle entziehen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunglückte schwer. Gegen 2 Uhr war er auf der Kaiserswerther Straße stadtauswärts in Richtung A52 unterwegs. Hinter dem Kreuzungsbereich zur Straße Am Roten Kreuz/Westtangente erblickte er eine Standkontrolle einer Streifenwagenbesatzung. Er wendete sein Fahrzeug und floh unmittelbar in entgegengesetzter Richtung vor der Polizei. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Krefelders auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit zunächst über die Kaiserswerther Straße und anschließend über die Mülheimer Straße in Richtung Breitscheid fuhr.