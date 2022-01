Ratinger Doppelhaushalt :  Kämmerer Martin Gentzsch: „Wir haben soliden Etat“

Ratingen Fehlbeträge in 2022 und 2023 werden kompensiert.

(kle) Trotz der negativen Folgen der Corona-Pandemie bleiben die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt auf niedrigem Niveau konstant. Mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 hat der Rat beschlossen, Bürger und Unternehmen auch in den nächsten beiden Jahren nicht höher zu belasten als bisher. In den nächsten fünf Jahren sollen Investitionen im Gesamtwert von 245 Millionen Euro in die Bildungs-, Verkehrs- und Kulturinfrastruktur, für Klimaschutz und Digitalisierung getätigt werden.