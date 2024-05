Unwetterfolgen in Heiligenhaus Aufräumen nach Wasser und Schlammflut

„Es war alles fertig für den Saisonstart - und dann das - das kostet wirklich Nerven.“ Badchef Holger Brembeck ist restlos bedient. Denn statt Saisonauftakt mit Liegenwiesen-Idylle im Grünen gab es am Dienstag ein Unwetter. Mit Folgen, die ihn fatal an die Lage vor drei Jahren erinnern. Bereits damals, parallel zur Flutkatastrophe im Ahrtal, war Heiligehaus nicht von Starkregenfolgen verschont geblieben. Die Hanglage des Heljensbades, genauer, dessen Liegewiese, hatte dafür gesorgt, dass sich Schlamm und Regenwasser in die Becken ergossen. Folge: umständliche und langwierige Reinigungsarbeiten. So ist es jetzt wieder.