Heiligenhaus : Brückensanierung startet erst im Herbst

Das über 100 Jahre alte Bauwerk in Hofermühle muss noch aufwendiger verstärkt werden.

(RP) Die zusätzliche Verstärkungsmaßnahme der Brücke Hofermühle wird in den Herbst 2019 verschoben. damit kommt der Zeitplan von Straßen.NRW etwas ins Rutschen. Das Unternehmen begründet die neuerliche Verzögerung so: In den letzten Wochen wurden seitens der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mit den zuständigen Statikern ergänzende Untersuchungen an der Brücke durchgeführt. Diese wurden notwendig, da nach Beginn der Arbeiten andere Bodenverhältnisse vorgefunden wurden als erwartet. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen nun vor und wurden in die statische Neuberechnung der Verstärkungsmaßnahme eingerechnet. Durch die Anpassung der Statik werden zusätzliche Materialien für die Brückenverstärkung benötigt. Dazu müssen verstärkte verzinkte Bodenanker und Bewehrungseisen angefertigt werden. Da diese Arbeiten einen gewissen zeitlichen Vorlauf benötigen, können die Arbeiten erst im Herbst 2019 durch das ausführende Bauunternehmen fortgesetzt werden. Die Sperrung der Brücke für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen bleibt vorerst bestehen.