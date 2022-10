Natur in Hösel : Hösel: Alte Buchen werden gefällt

Natur in Hösel

Kontrolle an einer Buche mit Hilfe eines Hammers. Foto: Carsten Sommerfeld

(RP) Drei etwa 120-jährige Buchen Am Grünewald in Hösel müssen gefällt werden, da ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ursache ist ein Befall mit dem holzzersetzenden Pilz Riesenporling (Meripilus giganteus).

Dieser Pilz dringt über verletzte oder abgestorbene Wurzeln in die Bäume ein, baut das in den Holzfasern enthaltene Lignin ab, zersetzt die Holzfasern und beeinträchtigt damit die Standsicherheit der Bäume. Dieser Befall wurde bereits 2018 im Rahmen der regelmäßigen Baumkontrollen festgestellt. Um die wertvolle und prägende Buchengruppe zu erhalten, wurde in einem Pilotprojekt der Versuch unternommen, mittels einer Trichoderma-Behandlung gegen den Riesenporling vorzugehen. Trichoderma ist ebenfalls ein Pilz, der sich auf die Bekämpfung anderer holzzerstörender Pilze spezialisiert hat. Anfänglich waren kleine Erfolge erkennbar, die Ausbreitung des Schadpilzes wurde verlangsamt, die Vitalität der Altbäume nahm zu.