Ratingen : Hösel: Schützenfest auf dem Feuerwehrplatz

(RP) Der Höseler Bürger- und Schützenverein (HBSV) veranstaltet in diesem Jahr wieder sein Dorf- und Schützenfest auf dem Feuerwehrplatz in Hösel – mit einem neuen und modernen Programm. Der Start ist dennoch klassisch, mit einer ökumenischen Schützenandacht um 17.30 Uhr. Am Abend ab 20.30 Uhr spielt die Coverband „Schallmauer“ aus Ratingen.

Die Band freut sich sehr auf den Auftritt, da sie vor einigen Jahren schon einmal in Hösel gespielt hat und das Zelt aus allen Nähten platzte.

Am Samstag wird ab 15 Uhr der neue Schützenkönig des HBSV ausgeschossen, und ab 17 Uhr wird dann erstmalig der neue Dorf- und Gästekönig auf dem Schießstand gesucht.

Ab 20 Uhr heißt das Motto „entspannt genießen“. Weinhändler bieten ihre Produkte zum Kosten und Trinken an. Dazu gibt es Flammkuchen, Reibekuchen und natürlich die klassische Currywurst oder Leckereien vom Imbiss. Zur musikalischen Unterhaltung sorgt die Band „Kokojazz“ .

Ebenso wird an diesem Abend ein Karikaturist und Eventzeichner die Gäste gekonnt und humorvoll zeichnen, diese Bilder können dann als Andenken mitgenommen werden.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Familienbrunch im Zelt. Hierzu wird es einige portugiesische Klänge geben. Für die kleinen Gäste wird es einige Aktionen geben, etwa eine Pizzabackaktion zu Mittag.

Ab 13 Uhr ist der Kinderpartyservice „Moojes aus der Kiste“ startklar und verkürzt die Wartezeit auf das Kasperltheater „Neknerf“ um 15.30 Uhr. Zum Mittag gibt es wieder die deftige hausgemachte Erbsensuppe und am Nachmittag Kaffee und Kuchen.