Dumeklemmerstiftung in Ratingen Öffentlicher Bücherschrank für Hösel

Bei den Städten und Kommunen erfreuen sich die Bücherschränke großer Beliebtheit. Mittlerweile gibt es die Bokx-Schränke in vielen großen und kleinen Orten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz und in England. Auch Erhard Raßloff, Projektleiter der Dumeklemmerstiftung, berichtet in einem Planungsgespräch über die sehr gute Akzeptanz der Bevölkerung dieser Bücherschränke. „Nun müssen wir mit der „Sammeldose“ rumgehen, damit wir den neuen Schrank finanzieren können. Wir sind zuversichtlich, dass die Aufstellung im Frühjahr nächsten Jahres erfolgen kann“, so Raßloff. Eine Ratinger Firma und einige Höseler haben bereits mit einer Spende den finanziellen Grundstein gelegt. Nun bittet die Dumeklemmerstiftung weitere Bürger – nicht nur die Höseler – um eine Spende. Auf Wunsch kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Weitere Informationen unter www.dumeklemmerstiftung.de.