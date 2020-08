Hösel : Dirt-Bike-Park wird am Freitag offiziell eröffnet

Dirt-Bike-Park wird am Freitag offiziell eröffnet

Hösel Die Eröffnungsfeier findet nun im Zeichen des Jugendkulturjahres statt. Der Jugendrat, der sich schon in der Planung der Anlage eingebracht hat, unterstützt natürlich auch die Feier. Finn Günther, ein 16-jähriger DJ, wird auflegen. Das Programm besteht aus einem Contest mit fortgeschrittenen BMX-Fahrern.

(RP) Der Dirt-Bike-Park in Hösel ist schon seit Anfang August in Betrieb und erfreut sich größter Beliebtheit bei jungen Fahrrad-Akrobaten. Nun wird die Anlage mit einer Feier vor geladenen Gästen am Freitag, 28. August, 17 bis 20 Uhr, offiziell eröffnet. Ausdrücklich willkommen sind Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Denn für sie ist dieser sehr spezielle Jugendspielplatz angelegt worden. Natürlich wurde für die Feier ein Corona-Hygienekonzept erstellt.