Heiligenhaus/Hösel : Golfer treten für den guten Zweck an

Heiligenhaus/Hösel 36 Spieler standen beim Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe auf dem Platz

Sportlich gingen Lina Settelmayer und Alexander Kendzierski als Bruttosieger hervor. Julius Ickert, Patrick Brombach und Edgar Wiemann sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 5. Oktober 2019 im Golf Club Altenhof e.V. statt.