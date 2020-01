Projekte : Hösel: Ein Parcours für junge Abenteurer

Der von Jugendlichen geführte Dirt-Bike-Parcours in Lingen, Emsland, ist ein Vorbild für die geplante Anlage in Hösel. Foto: RP/Jugendamt Ratingen

Es entstehen ein Dirt-Bike-Kurs und ein Regenrückhaltebecken. Die Stadt schlägt mit diesen Projekten zwei Fliegen mit einer Klappe.

Der Dirt-Bike-Parcours geht auf Ideen Höseler Jugendlicher zurück. Die Stadtverwaltung hat die Initiative gern aufgegriffen, zumal die Gelegenheit gerade äußerst günstig war. Denn der Bau des Regenrückhaltebeckens stand sowieso an. Unter normalen Umständen hätte die ausgebaggerte Erde aufwendig abtransportiert werden müssen. Nun kann man sie verwenden, um damit den Sportparcours nach Plänen zu modellieren, an denen die Jugendlichen aktiv mitgearbeitet haben.

ÖPNV: Dicke Bretter bohren heißt es bei den Forderungen des Jugendrates zur Verbesserung des ÖPNV besonders in den Abend- und Nachtstunden. Die jetzige Disco-Linie 1 lässt Homberg komplett aus. Drei neue Disco-Linien bräuchte man. Damit könnte man „tiefer in die Stadtteile“ fahren und auch den Fernbahnhof anbinden. Auch das käme allen zugute.

Dass die Dirt-Bike-Anlage jetzt auf die Zielgerade geht, freut den Jugendrat in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist es eine klare Win-win-Situation: Für die Stadt Ratingen ist dies ein Imagegewinn beim Standortfaktor „jugendfreundliche Stadt“, für die Jugendlichen ist es ein deutliches Plus an Freizeitwert.

Klar ist auch: Zwischen Bolzplatz und Dickelsbach entsteht eine ganz neue Landschaft, in die sich auch die Regenrückhalteanlage harmonisch einfügen wird. Das Becken selbst wird im Norden des Parks ausgehoben, etwa zwischen Spielplatz und Dickelsbachbrücke. Dort wird künftig das Niederschlagswasser aus dem Bereich Heiligenhauser Straße zunächst gesammelt, um dann kontrolliert in den Dickelsbach eingeleitet zu werden. Von der Heiligenhauser Straße zum Becken gelangt es jedoch nicht durch ein Rohr, sondern es fließt wie ein Bach durch eine naturnah gestaltete Mulde parallel zum Dickelsbach.

Die Arbeiten am Regenrückhaltebecken dauern von jetzt an rund vier Monate. In dieser Zeit muss der Weg von der Heiligenhauser Straße in den Grünpark gesperrt werden. Alle anderen Wege (Zugang An der Burg und Dickelsbachbrücke) bleiben begehbar. Auch die Nutzung des Bolzplatzes und des Spielplatzes ist nicht eingeschränkt.