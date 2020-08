Millionen-Projekt : Minister verspricht Lärmschutz auf A 3

Hösel/Eggerscheidt Der Ausbau wird kommen, die Planungen laufen bereits: Höseler und Eggerscheidter sind stark vom Lärm betroffen. Doch es wird Schutzmaßnahmen geben. Dies hat Minister Hendrik Wüst (CDU) jetzt zugesagt. Es gibt auch Kritik.

So hat die Verkehrsbelastung und die damit einhergehende Lärmbelästigung mit jedem Jahr enorm zugenommen. Davon besonders betroffen ist die Höseler und Eggerscheidter Bevölkerung, deren Häuser und Wohnungen in unmittelbarer Nähe zur A 3 liegen und die durch durchgehende Lärmbelästigung nicht selten auch um ihre Nachtruhe gebracht wird.

Es ist vorgesehen, die A 3 in naher Zukunft in jede Fahrtrichtung um eine Spur zu erweitern. Außerdem soll am Rastplatz Hösel ein großräumiger Lkw-Bahnhof errichtet werden (die RP berichtete bereits). Diese Maßnahmen bedeuten für die Bewohner in Hösel und Eggerscheidt eine zusätzliche Belastung, die nicht hinzunehmen sei, betont die CDU Hösel/Eggerscheidt.

Man pocht darauf, dass der längst überfällige Lärmschutz endlich eingerichtet wird. Betroffen seien Bürger nicht nur in Hösel und Eggerscheidt, sondern auch in Homberg.

In einem Schreiben hat sich der Vorsitzende der CDU Hösel/Eggerscheidt, Peter Thomas, im Namen seiner Mitstreiter dazu an den Verkehrsminister Wüst gewandt und jetzt zumindest einen ersten Erfolg erzielt. In einem Schreiben äußerte Thomas gegenüber dem Minister „die herzliche Bitte, alles in Ihren Möglichkeiten Stehende zu unternehmen, dass auf der A 3, entlang der aufgezeigten Strecke, der seit Jahren überfällige Lärmschutz durch Flüsterasphalt auf der Fahrbahn und die Erstellung einer Lärmschutzwand eingerichtet wird, um unseren Mitbürgern das Leben an und mit der A 3 erträglicher zu machen“.