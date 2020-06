Nach Diebstahl : Hösel bekommt ein neues Reh

Die Geschwister-Gerhard-Stiftung ruft zur Finanzierung zu einer Spendenaktion auf. Außerdem wird gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Kreispolizei geprüft, wie das neue Reh vor Diebstahl gesichert werden kann.

Schon am Tag nach Entdeckung des Diebstahls hat die Geschwister Gerhard Stiftung, Eigentümerin des Rehs, wie auch die Höseler CDU in Aussicht gestellt, das gestohlene Reh durch ein neues zu ersetzen. Darauf müssen die Höseler jetzt nicht mehr lange warten. Peter Thomas, Vorsitzender der Höseler CDU, und Michael Droste, Vorsitzender der Geschwister-Gerhard Stiftung, haben sich ins Bergische Land aufgemacht und sind dort bei einem Unternehmen fündig geworden. Sie entdeckten dort eine Skulptur, die dem ursprünglichen Reh sehr ähnlich sieht, so dass sich Michael Droste, beraten durch Peter Thomas, kurz entschloss, das „bergische Reh“ für die Geschwister-Gerhard-Stiftung zu erwerben und mit in seine neue Heimat nach Hösel zu nehmen. Dort soll es sobald wie möglich wieder an dem angestammten Platz im Höseler Kreisverkehr in der Mitte des Ortes aufgestellt werden.