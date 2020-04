Hösel : Hösel bekommt ab 5. Mai eine neue Post-Filiale

Hösel Darauf haben Bürger in Hösel lange gewartet: Die Deutsche Post eröffnet nach eigenen Angaben eine neue Filiale im CDK-Shop, Bayernstraße 1a. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale an der Heiligenhauser Straße 1 bis 7, die bis zum 5. November 2019 geöffnet war.

Im November des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Filiale im Hösel-Center überraschender Weise geschlossen. Es meldeten sich Politiker wütend zu Wort. „Seit Monaten gibt es in Hösel keine Postfiliale mehr. Nicht zugestellte Pakete müssen in Ratingen West abgeholt werden,“ sagte beispielsweise Andrea Kornak, grünes Mitglied im Bezirksausschuss Hösel/Eggerscheidt. Dies sei für Ältere, Mobilitätseingeschränkte und Bürger ohne Auto eine Zumutung, da mit erheblichem Zeitaufwand und Fahrtkosten verbunden.

Kornak betonte: „Postfilialen gehören für mich zur unbedingten Nahversorgung der Bürger. Ich kann ein solches Vorgehen nicht nachvollziehent.“ Die geschlossene Postfiliale in Hösel sei für die Bürger inakzeptabel. Nun gibt es endlich eine Lösung: Die Kunden können am neuen Standort Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen.

Die Filiale im Einzelhandel habe neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen, so die Post. Mit der Eröffnung stünden den Kunden geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite. Auf diese Weise werde der gewohnte Service in allen Filialen sichergestellt. Der „Kundenmonitor 2019“, eine Studie des unabhängigen Forschungsinstitutes ServiceBarometer AG, bescheinige den Postfilialen im klassischen Einzelhandel eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit, so die Post. Unter https://standorte.deutschepost.de/ gibt es die Möglichkeit die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.