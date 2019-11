Ratingen : Hösel: Alter Bahnhof wird ganz modern

Es werden rund 5,8 Millionen Euro in die Modernisierung gesteckt. Im Sommer des nächsten Jahres soll alles fertig sein, betont die Deutsche Bahn.

Aktuell ist der Bahnhof vor allem dies: eine ziemlich große Baustelle. Reisende können aber bereits deutlich erkennen, dass die Bauarbeiten Fortschritte machen. Nach den ersten vorbereitenden Maßnahmen im Sommer dieses Jahres hat man die Sperrpause während der Herbstferien dafür genutzt, einen großen Teil der Arbeiten an einem Stück zu erledigen. So ist das Dach auf dem Außenbahnsteig an Gleis zwei bereits fertiggestellt worden. An beiden Bahnsteigen sind die Bahnsteigkanten schon eingebaut – außerdem sind die Pflasterarbeiten an beiden Bahnsteigen schon abgeschlossen.

Bauarbeiten: Noch sind die Arbeiten in vollem Gange, auch am Hauptgebäude des Bahnhofs Hösel, in das wieder Gastronomie einziehen wird. Ein Blick auf die sehr gut gefüllten Parkplätze rund um den Bahnhof zeigt, dass der Verkehrsknotenpunkt an Werktagen sehr intensiv genutzt wird.

Neben der Stationsmodernisierung im Rahmen der Modernisierungsoffensive (MOF 2) wird mit der finanziellen Förderung des zweiten Aufzugs durch den VRR künftig die vollständige Barrierefreiheit am Bahnhof Hösel sichergestellt. Einen weiteren Baustein der Modernisierung stellt der barrierefreie Aus- und Umbau des wichtigen ÖPNV-Verknüpfungspunktes zwischen Bahn und Bus dar, der ebenfalls vom VRR gefördert wird. Dafür werden am Bahnhof Bussteige und ein Kombibahnsteig sowie eine dynamische Fahrgastinformation plus Wetterschutz errichtet. So gibt es eine direkte Anbindung der Bussteige zum Außenbahnsteig Gleis ein der S6. Die Station Hösel ist die erste in ganz Nordrhein-Westfalen, die mit Hilfe der neuen digitalen Methode BIM (Building Information Modelling) geplant und gebaut wird. Klassische Baupläne, die an die Wand geheftet werden, gehören somit der Vergangenheit an. Dank BIM erhalten alle Projektbeteiligten eine interaktive Visualisierung des Bauwerks in 3 D. Der Vorteil: Alle arbeiten am gleichen Modell. So werden Bauabläufe gemeinsam verlässlicher geplant, komplexe Vorhaben anschaulich visualisiert und Risiken frühzeitig erkannt. Durch die Optimierung der Planung können Kosten und Termine besser beherrscht werden. Die DB ist das erste Infrastrukturunternehmen in Nordrhein-Westfalen, das BIM einsetzt.