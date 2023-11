Ratinger Stadtgebiet Höhere Steuern? Ratinger Wohneigentümer schlagen Alarm

Nachdem bereits durch die Grundsteuerreform in NRW eine massive Erhöhung der Wohnkosten im Raum gestanden hatte, verließen sich die Bürger zuletzt auf die politischen Versprechen, dass die Grundsteuer durch Senkung der Hebesätze zumindest aufkommensneutral bleibt. Die von der Ratinger Verwaltungsspitze geplante Erhöhung des Hebesatzes B um 160 Prozentpunkte von 400 % auf 560 %, weit über den hohen fiktiven Hebesatz in NRW und den Bundesdurchschnitt hinaus, würde hingegen alle Versprechen brechen, so der Kreisverband.