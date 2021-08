Ratinger Kulturtreffpunkt : Rat befasst sich mit höheren Kosten fürs Stadttheater

Ratingen Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 4,7 Millionen Euro. Die Gesamtkosten steigen laut Verwaltung um rund 1,12 Millionen Euro auf mehr als 7,7 Millionen Euro. Vom Bund gibt es knapp drei Millionen Euro.

Wenn der Rat am Dienstag, 31. August, ab 16.30 Uhr in der Stadthalle tagen wird, dann geht es auch um ein wichtiges Großprojekt, das nur einen Steinwurf entfernt ist: Die Sanierung der Stadttheaters steht an, und die wird teurer ausfallen als bisher geplant. Die Gesamtkosten steigen laut Verwaltung um rund 1,12 Millionen Euro auf mehr als 7,7 Millionen Euro. Vom Bund gibt es knapp drei Millionen Euro, der städtische Eigenanteil liegt nun bei 4,7 Millionen Euro.