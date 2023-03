Wirtschaft in Heiligenhaus Rechenzentrum als Leuchtturmprojekt

Kein Mangel an Slogans: „Die Rechenzentren von morgen – optimiert, integriert, nachhaltig.“ Und: „Wo Zukunft auf Lagegunst trifft.“ Das sind Botschaften, wie sie die Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft (SBEG) ihrem aktuellen Verkaufserfolg voranstellt. Der Vertrag mit dem Baukonzern Hochtief und dem Infrastrukturinvestor Palladio Partners ist unterschrieben. Gemeinsam stellten die Planer nun vor, was auf 9200 Quadratmetern Grund und Boden bis Ende 2024 an der Bertha-Benz-Allee im Innovationspark entstehen soll.