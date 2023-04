Innovationspark Heiligenhaus Wie sich ein Rechenzentrum rechnet

Bestandteil der Palladio-Strategie: Palladio Partners investiert seit mehr als zehn Jahren langfristiges Kapital deutscher institutioneller Investoren in Infrastruktur, weltweit und in Deutschland. Mit rund 8,7 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen zählt Palladio hier zu den Marktführern. Seit 2019 investiert Palladio Partners in kommunale Digitalisierungsprojekte, in erster Linie in den Ausbau der lokalen Glasfasernetze. Durch die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene passe das Thema „dezentrale Rechenzentren“ besonders gut dazu.