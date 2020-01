Brauchtum : „Hochstand ist unsere Herausforderung“

Der Chef der St. Sebastiani Bruderschaft verspricht Überraschungen beim Schützenfest.

Keusen Das vergangene Jahr war für uns Schützen wieder ein Erfolg. Ein engagiertes Kompanieleben mit vielen Festen und Ausflügen, das Reitercorps zu Pferd im Festzug beim Münchener Oktoberfest, herausragende schießsportliche Ergebnisse der Sportschützen, und an allen Tagen eine gute Stimmung beim Schützenfest waren der Garant für ein gelungenes Schützenjahr.

Viele Vereine klagen über Mitgliederschwund. Wie sieht das in der Ratinger Bruderschaft aus?

Keusen Dank eines harmonischen, familiären und generationsübergreifenden Miteinanders in den Kompanien, und dem Mitgliederwachstum auch bei den Sportschützen sind unsere Mitgliederzahlen konstant positiv.

Keusen Die maßgeblichen Änderungen haben wir bereits in der Sommer Generalversammlung beschlossen, und die Zustimmung der finalen Satzungsänderung ist eher ein formaler Akt in der Tagesordnung.

Junge Sänger stellen sich in Isenbügel vor

Liederabend in der Dorfkirche

Liederabend in der Dorfkirche : Junge Sänger stellen sich in Isenbügel vor

Thema neuer Schießstand. Wann geht’s los und was wird gemacht?

Keusen Der Hochstand ist unsere Herausforderung im laufenden Jahr. Die Planungen laufen seit Mitte 2019 und die Umsetzung hat bereits mit dem Rückbau des bisherigen Standes begonnen. Persönlich bin ich unseren Unterstützern in der Politik, bei Sponsoren und den Schützen dankbar, die sich in der finanziellen und handwerklichen Umsetzung für den neuen Hochstand einsetzen. Es bleibt festzustellen das unser bisheriger Hochstand 40 Jahre seinen Zweck erfüllt hat, und auch durch das umsichtige verantwortliche Handeln der Schießmeister unter der Leitung von Bernd Schäper und Ralf Berger kein einziger Unfall oder Sicherheitsvorfall zu vermerken ist. Die neuen gesetzlichen Anforderungen werden wir natürlich gemeinsam umsetzen.

Keusen Langsam beginnen die Vorbereitungen zum Schützenfest. Wir halten an Bewährtem fest und wollen dennoch Akzente setzen für die ein oder andere Überraschung im Programm. Dazu werden wir zeitnah informieren. In 2020 werden unter anderem auch Termine mit der Grenadiere Kompanie in Beelitz und ein Fußballturnier der von Berg Kompanie Highlights im Schützenkalender sein.