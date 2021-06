Am Illbeckweg : Jagdhochsitz brennt komplett nieder

Nur noch Reste sind von dem hölzernen Hochsitz am Illbeckweg übrig geblieben. Foto: RP/Feuerwehr

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus und sucht eventuelle Zeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ratingen (RP) An einem Feld am Ilbeckweg in Ratingen ist Samstagabend ein Jagdhochsitz abgebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Jagdhochsitz vorsätzlich in Brand gesteckt wurde.

Bisherige Ermittlungen führten noch nicht zu Hinweisen auf einen oder mehrere Verursacher. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 21.15 Uhr war ein Radfahrer über einen Feldweg etwa 500 Meter abseits eines Bauerncafés am Ilbeckweg in Richtung Ratingen-Ost gefahren, als er Rauch aufsteigen sah. Als der Mann der Ursache auf den Grund ging, stieß er auf einen hölzernen Jagdhochsitz, der in Flammen stand. Der Mann alarmierte sofort die Ratinger Feuerwehr, welche zwar schnell am Einsatzort war, aber das Abbrennen des Hochsitzes nicht mehr verhindern konnte. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz jedoch einen größeren Schaden an dem trockenen angrenzenden Wald und einem Feld abwenden.

Die ebenfalls alarmierte Polizei begann mit ersten Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Da keine natürliche Ursache für das Feuer festgestellt werden konnte, geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von rund 1500 Euro.