Ratingen : Historische Pläne für den Poensgenpark

Der Poensgenpark ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Sturm Ela hatte dem historischen Kleinod schwere Schäden zugefügt. Doch das Areal hat sich mittlerweile von den Verwüstungen erholt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Stadt will den alten Hausgarten komplett wieder herrichten. Das alte Badehaus soll verschwinden. Die Kostenhöhe ist noch offen.

Es ist ein bedeutendes Kleinod in der Region. Und es hat viel erlebt. Die gute Nachricht: Der Wiederaufbau des Poensgenparks kommt zügig voran. In einem Sachstandsbericht für den Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss teilte die Verwaltung jetzt mit, dass im Frühsommer die Arbeiten an der neuen Tulpenbaumallee im Park abgeschlossen werden. Als letzte große Maßnahme steht die Wiederherstellung des Hausgartens von Carl Poensgen nach historischem Vorbild bevor.

Der denkmalgeschützte Poensgenpark, der zu den wichtigen Zeugnissen der Gartenkultur im Rheinland gehört, wurde am 9. Juni 2014 durch den Pfingststurm Ela schwer verwüstet. Gleich nachdem die Sicherheit durch erste Aufräumarbeiten wiederhergestellt worden war, erhielt der bekannte Landschaftsarchitekt Achim Röthig den Auftrag, den denkmalgerechten Wiederaufbau des Parks zu planen.

Info Berechnungen zu den Kosten Vorlage: In den nächsten Wochen wird die Verwaltung dem Rat eine Beschlussvorlage mit Plänen und Kostenberechnungen zur Verfügung stellen. Das Amt Kommunale Dienst bezieht auch die Hinweise des Fördervereins Poensgenpark sowie der Ratinger Jonges mit in die Planungen ein.

Ein eigenes Kapitel ist die Wiederherstellung des Hausgartens von Carl Poensgen im Eingangsbereich am Brügelmannweg – so, wie er vor 100 Jahren ausgesehen hat. Dieser Garten ist im Laufe der Geschichte ebenso verschwunden wie das Angerhaus, in dem sich die Fabrikantenfamilie aufhielt, wenn sie in Ratingen war. Die Eckpunkte des im Bombenhagel des 22. März 1945 zerstörten Gebäudes wurden 2007 durch holografische Stelen des Künstlers Reinhard M. Görs markiert.

Bis heute ist eine Fläche am Brügelmannweg nicht öffentlich zugänglich. Auf dieser Fläche stehen zwei Gebäude: ein Badehaus, in dem sich ein Parkbesitzer ein Schwimmbad eingerichtet hatte, und ein Gerätehaus der städtischen Gärtner an der Stelle, an der Poensgen in einem Treibhaus Trauben züchten ließ.

Die ursprünglichen Wiederaufbaupläne sahen vor, beide Häuser zu erhalten und umzubauen, um zum einen den Standort der Gärtner zu sichern, zum anderen aber auch eine Anlaufstelle des Fördervereins Poensgenpark zu schaffen. Allerdings brachte es diese Lösung mit sich, dass beim denkmalgerechten Wiederaufbau ein Kompromiss gefunden werden musste. Denn das Badehaus steht dort, wo einst der Hausgarten war. Dieser hätte also nur in verkleinerter Form wiederhergestellt werden können.