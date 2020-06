Ratingen : Werkstätten: Mehr Geld für Menschen mit Behinderung

Ratingen Der Bund verzichtet in diesem Jahr auf zehn Prozent der Ausgleichsabgabe, die Arbeitgeber zahlen müssen, die zu wenig behinderte Menschen beschäftigen. Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen waren von der Pandemie stark betroffen.

Die Sozialstaatssekretärin hatte sich nach eigenen Angaben in der Bundesregierung dafür eingesetzt, dafür zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Was passiert nun genau? Der Bund verzichtet deshalb in diesem Jahr auf zehn Prozent der Ausgleichsabgabe, die Arbeitgeber zahlen müssen, die zu wenig behinderte Menschen beschäftigen. „Das sind rund 70 Millionen Euro, die zumindest teilweise die Verluste der Werkstattbeschäftigten kompensieren sollen. Denn sie treffen die Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie oft besonders hart, auch weil soziale Einrichtungen ihre Dienste vielfach nicht wie gewohnt anbieten können“, meinte die Politikerin.