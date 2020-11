Ratinger Ehrenamt : Die Jonges unterstützen die Ratinger Tafel

Ingrid Bauer von der Ratinger Tafel freut sich über die Hilfe. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Jede Art von Unterstützung ist willkommen: Mit Freude und Dankbarkeit hat die Vorsitzende der Ratinger Tafel, Ingrid Bauer, den symbolischen Spendenscheck über 1000 Euro entgegengenommen, den ihr Edgar Dullni, Baas der Ratinger Jonges, und sein Vize Guido Multhaupt überreichten.

Für Ratingens größten Heimatverein sei es ein besonders Bedürfnis, die Tafel gerade in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, sagte Dullni. Allerdings sei diese Zuwendung auch eine Ausnahme, weil die Vereinssatzung den Fokus klar auf die Erhaltung des Ratinger Stadtbildes und der Denkmäler lege.

Von der Spende will die Tafel für ihren künftigen Standort am Stadion eine Waschmaschine und einen Trockner anschaffen, damit die Handtücher, Decken und Lappen nicht von den Mitarbeitern zu Hause gewaschen werden müssten. Ingrid Bauer hofft, dass der Umzug in das neue Quartier Mitte Dezember erfolgen kann.

Der bisherige Standort an der Ecke Grütstraße/Turmstraße ist zu viel klein. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation weiter verschärft: Zum einen ist die Not und damit auch der Andrang der Bedürftigen gestiegen, zum anderen braucht es viel mehr Platz, um die Abstandsgebote einhalten zu können. Am neuen Standort an der Straße Am Stadion gibt es wesentlich mehr Lagerfläche, aber auch mehr Platz für die Tafelkunden, sich mit ausreichend Distanz zueinander vor der Warenausgabe anzustellen.

Aktuell umfasst die Kartei der Tafel rund 500 Menschen aller Altersklassen – Familien, Alleinstehende, Senioren. Und alle kommen regelmäßig, Familien meist wöchentlich, Alleinstehend eher alle 14 Tage. Coronabedingt dürfen die Kunden nicht frei auswählen, sondern bekommen fertig gepackte Tüten mit Gemüse, Obst, Wurstwaren, Molkereiprodukte und Backwaren ausgehändigt. Zudem werden rund 50 Bedürftige zuhause beliefert.