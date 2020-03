Corona-Krise : Stadt bekommt eine Abstrichstation

Info

Lage: Ein 63-jähriger Ratinger ist an den Folgen der Corona-Infektion verstorben. Für den Donnerstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt 271 Corona-Erkrankungsfälle und 454 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 35, in Haan 26, in Heiligenhaus 3, in Hilden 17, in Langenfeld 37, in Mettmann 26, in Monheim 19, in Ratingen 43, in Velbert 53 und in Wülfrath 12.