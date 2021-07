Kreis Mettmann : Kreisintegrationszentrum bietet digitale Elternseminare an

Kreisintegrationszentrum bietet digitale Elternseminare an

Was machen Kinder und Jugendliche überhaupt im Internet? Diese Frage beantwortet ein Seminar des digitalen Elterncafés. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Kreis Mettmann Miteinander ins Gespräch kommen und Erfahrungen austauschen. Dafür stehen seit mehr als fünf Jahren die erfolgreich durchgeführten Elternseminare des Kreisintegrationszentrums.

Das neue Angebot ist kostenlos und steht allen Eltern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte mit Kindern im Alter bis zu zehn Jahren offen. Es möchte den Eltern die Möglichkeit geben, in einem geschützten Raum von zu Hause aus andere Eltern zu treffen, sich austauschen, Fragen zu stellen und sich vielleicht auch mal ein wenig „Luft zu machen“. Alles, was Eltern bewegt, wird in lockerer Atmosphäre angesprochen.