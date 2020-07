Heiligenhaus : Die besten Ferientipps für das Neanderland

Überraschendes am Wegesrand inbegriffen: Wandmalerei am Panoramaradweg in Heiligenhaus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kreis Mettmann Panoramen erwandern, mit Kindern auf Abenteuertour gehen oder Kultur und Köstlichkeiten genießen – im Neanderland gibt es viel zu entdecken. Gerade, aber nicht nur während der Sommerferien.

Action auf dem Wasser gibt es in Langenfeld. Dort legen Besucher ihr Surfbrett auf der weltweit ersten stehenden Welle in einem See auf. Noch höher hinaus geht es nur im Waldkletterpark Velbert-Langenberg, wo Erwachsene und Kinder in Baumkronen-Parcours ihren Mut beweisen. Quer durch das Gelände auf Schotterpisten und Sandpassagen führt die Offroad Land Rover Experience in Wülfrath.

Für Familien wird in Monheim am Rhein mit der MonChronik-App die ganze Stadt zum Outdoor-Museum. Eine virtuelle Gans führt humorvoll zu Geschichten und Geheimnissen im Ort. Bunt geht es auf dem Abenteuerspielplatz in Hilden oder auf dem neuen Steinzeitspielplatz im Neandertal zu, und am Blauen See in Ratingen können Prinzessinnen und Prinzen Tiere im Märchenzoo erleben.