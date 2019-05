Gastronomie : Zum Frühstück gibt’s Rührei, Käse und Toast

Ratingen Hey-Jin Bitterwolf hat im Arkadenhof ihr vegetarisches Lokal „Jim & Joe“ eröffnet. Sie setzt auf regionale Produkte.

Die Söhne Jim (8) und Joe (5) halten deshalb mit ihrem Namen her für das neue vegetarische Bistro „Jim & Joe“ im Ratinger Arkadenhof an der Mülheimer Straße 3a gleich neben „Terra Sport“. Seit einigen Wochen hat das Restaurant geöffnet, die Kunden kommen, auch wenn das Bild vor und hinter dem Arkadenhof derzeit noch einer Baustelle gleicht.

Sie wollte etwas Unverwechselbares schaffen, etwas, das es so in Ratingen noch nicht gab. Schon seit längerer Zeit hat Hey-Jin Bitterwolf sich mit dem Gedanken getragen, genau solch einen vegetarischen und nachhaltigen Laden zu eröffnen. Aber was heißt eigentlich nachhaltig? „Wir kaufen unsere Zutaten nur auf Märkten und bei regionalen Händlern, achten darauf, dass sie möglichst unverpackt sind von Plastikverpackungen. Wir kennen unsere Lieferanten. Die Milch, die abgekocht wird, kommt zum Beispiel vom Bauern. Da können unsere Kinder sogar die Kühe noch streicheln“, sagt die 43-Jährige.

Und was zaubert Jagat Thapa Chhetri da so alles in seiner Küche? „Der Renner ist das Frühstück für 6,50 Euro“, hat die Inhaberin erfahren. Das Frühstück kommt auf einer dreistöckigen Etagere an den Kundentisch und sieht so gut aus, wie es schmeckt: Rührei mit Gemüse und reichlich Käse, dazu Toast. Das kleine Käsefrühstück mit Ei kostet 5,50 Euro. Dazu Bio-Cornflakes oder gebackenes Brot für 3,50 Euro. Auch gibt es im „Jim & Joe“ hausgemachte Limonade.