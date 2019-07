Heiligenhaus : Für den guten Zweck macht Laufen Laune

Heiligenhaus (RP) Die Aktion „Laufen macht Laune“ an der Hetterscheidter Grundschule brachte alle auf Trab. Fast alle 227 Schüler haben die maximale Laufzeit von 20 Minuten geschafft. Die Idee dahinter: Jede von den Kindern „erlaufene“ Minute wurde von Eltern, Verwandten und Nachbarn mit einem Betrag zwischen 10 Cent und 1 Euro honoriert.

Dabei kam durch den sportlichen Einsatz der Kinder und die großzügige Spendenbereitschaft der Schulgemeinde auch in diesem Jahr wieder ein stolzer Betrag zusammen. Die Kinder haben insgesamt 3191,50 Euro erlaufen. Nach dem Beschluss der Schulkonferenz wird das Geld geteilt. Die Hälfte geht als Spende an das Projekt „Hundertwasser-Haus“ in Essen. Von der anderen Hälfte schafft die Schule neue Bücher für die Schulbücherei an. Die Spendenübergabe an eine Mitarbeiterin des Hundertwasserhauses ist morgen.