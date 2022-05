Musik in Ratingen : Chor Mixed Voices singt Gospel und Popmusik in der Stadtkirche

Für den Chor Mixed Voices fanden sich Stimmen verschiedner hessischer Chöre zusammen. Er wurde eigens für eine Konzertreise nach Manila gegründet, die Sänger blieben danach jedoch zusammen. Am Samstag, 4. Juni, sind sie zu Gast in der evangelischen Stadtkirche. Foto: Mixed Voices/Mario Langlitz

Ratingen Mixed Voices sind am Samstag, 4. Juni, ab 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche zu Gast. Die Sänger präsentieren A-cappella-Musik, kirchliche und weltliche Rhythmen.

() Wenn sich ein Chor ursprünglich speziell für eine Reise zu einem befreundeten Chor in Manila zusammenfindet, später Ortenberg in Hessen als Stammsitz wählt und nun in Ratingen ein Konzert gibt, passt das wunderbar zu der Idee von Pfingsten. Dann wird in den Kirchen gefeiert, dass die Menschen sich mit Gottes Hilfe plötzlich über Sprachgrenzen hinweg verständigen konnten.

Die „Mixed Voices“ sind 50 begeisterte Sänger und gehören verschiedenen hessischen Chören an. Sie entstanden im Jahr 2018 ursprünglich als Projektchor auf Initiative ihres Chorleiters Patrick Schauermann. Dieser hatte sich zum Ziel gesetzt, mit einem Chor auf die Philippinen zu reisen, um in Manila mit einem befreundeten Chor, den UP Manila Chorale, Konzerte zu veranstalten.

Er suchte dazu aus all seinen Chören Sänger zusammen und rief damit den Manila-Projektchor ins Leben. Der provisorische Name sollte aber bald durch einen ordentlichen Chornamen ersetzt werden. Nach einem kurzen Vorschlagsverfahren entschied sich der Chor für „Mixed Voices“. Schon während der ersten Probenphase war schnell klar, dass es nach der Manilareise mit dem Chor weitergehen sollte, und so beschlossen die Sänger, dem Chor einen geeigneten Sitz (Ortenberg/ Hessen), Vorstand und Rechtsform zu geben. In der Regel wird einmal im Monat an einem Sonntagnachmittag geprobt. Der Chor beschäftigt sich überwiegend mit anspruchsvoller Chorliteratur und ist achtstimmig aufgestellt.