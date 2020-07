Zum zweiten Mal : Hernienzentrum am Marien-Krankenhaus erneut ausgezeichnet

Hernienzentrum am Marien-Krankenhaus erneut ausgezeichnet

Ratingen Das Hernienzentrum ist sowohl auf kleine als auch auf komplexe Bauchwandbrüche spezialisiert. Dabei werden sowohl offene Verfahren mit einem Leistenschnitt, aber insbesondere endoskopische Techniken angewendet.

Bauchwand-, Leisten- und Narbenbrüche zählen zu den häufigsten operationspflichtigen Diagnosen weltweit. Rund 360.000 Operationen werden in Deutschland jährlich durchgeführt, somit sind Hernien die häufigste Krankheit in der Chirurgie. Bei jeder 8. Frau und jedem 4. Mann tritt im Laufe des Lebens eine Hernie auf. Ein Bruch – oder in medizinischer Fachsprache, eine Hernie – ist eine krankhafte, angeborene oder erworbene Lücke im Bereich der Bauchwandschichten, durch die das Bauchfell und Bauchorgane nach außen gleiten können.