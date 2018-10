Herbstmarkt im Oberschlesischen Landesmuseum Hösel.

Oberschlesisches Landesmuseum in Ratingen lädt ein

Das Oberschlesische Landesmuseum eröffnet gleichzeitig eine Sonderausstellung zu Pfefferkuchen.

Hösel (jün) Das Oberschlesisches Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel bietet im Oktober zwei Veranstaltungen, einmal für Kinder und einmal für die ganze Familie, an.