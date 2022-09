Herbstferien in Heiligenhaus : Programm satt: Kinderkurse im Club

Das Jugendfreizeitheim (“Club“) an der Hülsbecker Straße. Foto: RP/Club Heiligenhaus

Heiligenhaus In den kommenden zwei Wochen sind kleine Detektive, Archäologen und Designer gefragt. Die Angebote kommen vom Club-Team und aus dem Kulturrucksack.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) „Der Club“ an der Hülsbecker Straße 16, bietet auch in diesen Herbstferien, während beider Ferienwochen, wieder Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Es gibt noch freie Plätze.

Bei den Junior-Detektiven lösen Kinder ab sechs Jahren spannende Rätsel und wilde Detektiv-Fälle. Vor Ort in den Räumen des Clubs gibt es in diesem Kurs die Möglichkeit, mit den Werkzeugen der Ermittler in die Welt von Sherlock Holmes und den „Drei ???“ einzutauchen. Der erste Kurs für Kinder ab sechs Jahren findet Dienstag bis Freitag, 4. bis 7. Oktober, von 10 bis 13 Uhr statt. Der zweite an den gleichen Tagen, jeweils nachmittags von 14 bis 17 Uhr. Die Kursgebühr beträgt jeweils 50 Euro inklusive Material.

Die Neugier auf Urzeit und Dinosaurier weckt ein weiterer Kursus. Auf den Spuren der Archäologen, mit dem Pinsel in der Hand wird nach Schätzen, Dinosaurierknochen und den verschiedenen Dino-Arten gesucht. Termine: 10. bis 14. Oktober, 10 bis 13 Uhr, zweiter Kurs an den gleichen Tagen nachmittags, 14 bis 17 Uhr. Die Kursgebühr beträgt jeweils 62,50 Euro inklusive Material.

Im Kurs „Filzen für Kinder“ haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eigenen Filzideen mit der Filznadel entstehen zu lassen und ihr Zuhause mit den entstandenen Werken herbstlich zu schmücken. Der Kurs richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und findet statt von Dienstag bis Donnerstag, 11. bis 13. Oktober, jeweils von 10.30 bis 12.00 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro inklusive Material.

Für alle zukünftigen Modedesigner bietet der Club Heiligenhaus direkt zwei Kurse an. Im Kinder- Nähkurs ab acht Jahren werden erste Schritte an der Nähmaschine vermittelt. Der Kurs findet statt von Dienstag bis Freitag der ersten Ferienwoche, 14 bis 16.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro. Der zweite Kurs „Mode Design Atelier“ ist ein Angebot des Kulturrucksacks für Jugendliche ab zehn Jahren. Dieser Kurs beginnt am Dienstag,

4. Oktober und endet am Freitag, 7. Oktober. Zeit: immer zwischen 11 und 14 Uhr. Die Gebühr beträgt fünf Euro inklusive Mittagssnack.