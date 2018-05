Ratingen : Herbert Knebel kommt wieder nach Ratingen

In ihrem Element: Ozzy (links) und Herbert. Foto: Blazy

Ratingen Zuletzt war er noch bei der Zelt Zeit, am Freitag, 8. Februar 2019, ist Herbert Knebel mitsamt Affentheater wieder in Ratingen - und zwar mit seinem neuen Bühnenprogramm "Außer Rand und Band" in der Stadthalle (Karten gibt es in allen Vorverkaufsstellen und online über Eventim).

Die Truppe präsentiert das 100. Bühnenprogramm. Kein Grund zum Feiern. Denn streng genommen ist es erst das 15.. Alle anderen - in Zahlen 85 - sind der kritischen Selbstzensur zum Opfer gefallen. Immer wieder hieß es kurz vor der Premiere, "och nee, dat könn wir nich bringen".

Zu lang, zu laut, zu krass, zu rund, zu lustig, zu gefährlich! Um nur einige Kritikpunkte zu nennen.

Aber mit "Außer Rand und Band" hat es endlich mal wieder ein Programm auf die Bühne geschafft. Wieder einmal setzt man auf die altbewährte Mischung aus Musik, auf Stücke von Bee Gees, Pink Floyd, The Clash, The Who Creedence Clearwater Revival, Roy Orbinson, David Bowie, auf herrlich blöde Ensemble-Nummern und natürlich, nicht zuletzt, auf die schönen Knebel-Geschichten. Bei der Zelt Zeit waren die Combo mit einem Musikprogramm außer Rand und Band.

(RP/kle)